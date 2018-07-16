Свитальский: ЕС уже увеличил сумму поддержки Армении на 25%

PanARMENIAN.Net - На 2018-20 годы программа финансовой поддержки Армении со стороны ЕС составляет160 миллионов евро, что на 25% больше, чем предыдущая трехлетняя программа. Об этом заявил на пресс-конференции руководитель делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский.

«Эта сумма уже на 25% больше. Но это еще не все, что Армения может получить и реализовать, есть другие пути, которые мы используем», - отметил посол, добавив, что сумма поддержки будет зависеть от проектов, которые Армения будет готова представить, пишет Aysor.am.

Ранеепремьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения не будет выступать в роли просителя в отношениях с международными партнерами и ЕС, но европейские партнеры должны уточнить свою позицию и действия. Пашинян также отметил, что недавно было сделано заявление, что ЕС готовится оказать Армении помощь в размере 160 миллионов евро, но, по его словам, это тот объем содействия, который так или иначе был предусмотрен для Армении со стороны ЕС.