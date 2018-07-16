Ашотян: При очередной агрессии Азербайджана Армения должна признать независимость Арцаха
16 июля 2018 - 16:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Депутат Национального собрания от фракции Республиканской партии Армении (РПА), председатель Постоянной комиссии парламента по внешним связям Армен Ашотян написал на своей странице в Facebook, что необходимо еще раз публично заявить - в случае очередной широкомасштабной агрессии Азербайджана против Арцаха или Армении Ереван признает независимость Нагорно-Карабахской Республики.
По его словам,надежды Азербайджана на осуществление блицкрига благодаря внутренним разногласиям в ходе смены власти в Армении полностью испарились, поскольку третий президент Армении Серж Саргсян и действующий премьер-министр РА Никол Пашинян сохранили внутреннюю стабильность, «сведя к минимуму угрозы безопасности Армении и Арцаха».
«Новоизбранный премьер РА 9 мая в ходе визита в Степанакерт заявил об ужесточении позиций Армении в переговорном процессе и об императиве, согласно которому Республика Арцах должна стать полноценной стороной переговоров. Месседж, который прослеживается в контексте заявлений сопредседателей Минской группы ОБСЕ, был ясен: переговоры должны продолжаться в действующем формате.После встречи (Федерика) Могерини-Пашинян в официальном заявлении Евросоюза содержался призыв к сторонам конфликта – возобновить переговоры без предусловий. Это был довольно прозрачный намек», - написал Ашотян.
Он отметил, что «после двух месяцев дипломатических маневров переговорный процесс по карабахскому конфликту, похоже, возвращается к исходной точке до смены власти и возникает вопрос, что армянская сторона должна делать в нынешней ситуации».
«Думаю, что план действий может быть следующим: Армения должна продолжать подчеркивать, что какого-либо окончательного соглашения не может быть достигнуто без согласия народа Республики Арцах; в ходе переговоров приоритетным является международное признание права народа Нагорного Карабаха на самоопределение; необходимо вернуться к дипломатическому давлению для реализации венских, петербургских и женевских договоренностей. Без восстановления доверия и эффективных шагов и механизмов по предотвращению и расследованию инцидентов о каком бы то ни было политическом урегулировании речи быть не может»,- считает Ашотян.
По его словам, необходимо еще раз публично заявить, что, в случае очередной широкомасштабной агрессии Азербайджана против Арцаха или Армении, Армения признает независимость Нагорно-Карабахской Республики.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что со стороны Азербайджана постоянно звучат угрозы в адрес Армении и Арцаха, Армения должна быть готова к любой провокации со стороны Баку.«Военно-политическая ситуация напряжена, и со стороны Азербайджана постоянно звучат угрозы. Мой указ ВС такой: нужно быть бдительными и готовыми к любой провокации со стороны Азербайджана»,- заявил Пашинян.
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