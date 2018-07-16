Хачанов стал первой ракеткой России

PanARMENIAN.Net - Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов, дошедший до четвертого круга Уимблдон, в обновленной версии чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) от 16 июля поднялся с 25-го на 22-е место и является лучшим из россиян.

У Хачанова 1045 очков, пишет Sport24.ru.

Лидеры чемпионской гонки ATP Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Александр Зверев сохранили свои позиции. Выигравший Уимблдон серб Новак Джокович отыграл 10 строчек и расположился на 5-м месте.