Хачанов стал первой ракеткой России
16 июля 2018 - 16:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов, дошедший до четвертого круга Уимблдон, в обновленной версии чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) от 16 июля поднялся с 25-го на 22-е место и является лучшим из россиян.
У Хачанова 1045 очков, пишет Sport24.ru.
Лидеры чемпионской гонки ATP Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Александр Зверев сохранили свои позиции. Выигравший Уимблдон серб Новак Джокович отыграл 10 строчек и расположился на 5-м месте.
Самое значимое
Стоимость контракта оценивается в 105 млн фунтов.
Помимо армянина, в пятерку входят защитник Эктор Бельерин, полузащитник Пьер-Эмерик Обамеянг, нападающий Александр Ляказетт и полузащитник Гранит Джака
Соперником Далакяна был Сиричаи Тайен (50-4, 35 КО) из Таиланда. Далакян выиграл техническим нокаутом в 8-м раунде.
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