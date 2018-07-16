Килиан Мбаппе передал заработанные на ЧМ-2018 деньги на благотворительность

PanARMENIAN.Net - Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отказался от денег, заработанных в составе национальной команды на чемпионате мира-2018, и передал их на благотворительность.

Общая сумма премиальных форварда на турнире составила 550 тысяч долларов. Его пожертвование пойдет на нужды детей-инвалидов, пишет Lenta.ru со ссылкой на аккаунт FourFourTweet.

15 июля в финале чемпионата мира сборная Франции обыграла команду Хорватии (4:2), Мбаппе стал автором одного из голов. Всего на мировом первенстве 19-летний нападающий забил четыре мяча и был признан лучшим молодым игроком турнира.

Мбаппе выступает за французский «Пари Сен-Жермен». Он перешел в состав парижан летом 2017 года из «Монако» за 180 миллионов евро. Годовая зарплата форварда в клубе составляет 18 миллионов евро.