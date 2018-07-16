Килиан Мбаппе передал заработанные на ЧМ-2018 деньги на благотворительность
16 июля 2018 - 17:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отказался от денег, заработанных в составе национальной команды на чемпионате мира-2018, и передал их на благотворительность.
Общая сумма премиальных форварда на турнире составила 550 тысяч долларов. Его пожертвование пойдет на нужды детей-инвалидов, пишет Lenta.ru со ссылкой на аккаунт FourFourTweet.
15 июля в финале чемпионата мира сборная Франции обыграла команду Хорватии (4:2), Мбаппе стал автором одного из голов. Всего на мировом первенстве 19-летний нападающий забил четыре мяча и был признан лучшим молодым игроком турнира.
Мбаппе выступает за французский «Пари Сен-Жермен». Он перешел в состав парижан летом 2017 года из «Монако» за 180 миллионов евро. Годовая зарплата форварда в клубе составляет 18 миллионов евро.
Самое значимое
Стоимость контракта оценивается в 105 млн фунтов.
Помимо армянина, в пятерку входят защитник Эктор Бельерин, полузащитник Пьер-Эмерик Обамеянг, нападающий Александр Ляказетт и полузащитник Гранит Джака
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