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В Хельсинки началась встреча Трампа и Путина: Президент РФ опоздал на 50 минут

В Хельсинки началась встреча Трампа и Путина: Президент РФ опоздал на 50 минут
16 июля 2018 - 17:47 AMT

PanARMENIAN.Net - В столице Финляндии 16 июля началась встреча президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина. Саммит в официальной резиденции финского главы государства Саули Ниинистё начался с 50-минутной задержкой из-за опоздания президента РФ.

В первые минуты встречи Трамп поздравил Путина с успешным проведением чемпионата мира по футболу. В свою очередь, президент РФ отметил, что для глав государств «настало время поговорить по существу», пишет Deutsche Welle.

Темами обсуждения на российско-американском саммите станут предполагаемое вмешательство РФ в выборы в США, а также ситуация в Сирии и Украине.

Ранее Путин и Трамп встречались дважды - на саммите «большой двадцатки» в Гамбурге и саммите АТЭС во Вьетнаме в 2017 году.

15 июля в Хельсинки прошли акции протеста против политики обоих лидеров.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: В Хельсинки началась встреча Трампа и Путина
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