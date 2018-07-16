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Иран подал против США иск в Международный суд ООН

Иран подал против США иск в Международный суд ООН
16 июля 2018 - 18:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Иран подал против США иск в Международный суд ООН. Об этом глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф написал на своей странице в Twitter 16 июля.

По его словам, Тегеран намерен привлечь Вашингтон к ответственности за незаконное повторное и одностороннее введение санкций.

«Иран остается привержен верховенству права, несмотря на презрение США к дипломатии и обязательствам», — указал Зариф. Глава МИД добавил, что необходимо выступать против привычки американской стороны нарушать международное право, пишет Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что США отказались делать исключения для европейских компаний при введении санкций против Ирана. Вашингтон возобновит действие ограничительных мер в два этапа: 4 августа и 6 ноября. До этого стало известно, что Иран намерен обойти санкции, разрешив частным компаниям экспортировать нефть из страны.

Президент США Дональд Трамп сообщил о выходе страны из соглашения по иранской ядерной программе в начале мая.

Тегеран и шесть стран-посредников (США, Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия) договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года. Сделка накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые вводили США и ЕС. По соглашению Иран отказался от дальнейшего развития программы. Ограничения для республики, в том числе на экспорт нефти, отменили в январе 2016 года.

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