Джефф Безос признан богатейшим человеком в современной истории
17 июля 2018 - 10:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Основатель и глава интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в современной истории. Об этом 17 июля сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственный рейтинг миллиардеров.
Сейчас состояние бизнесмена оценивается более чем в 150 млрд долларов. Это почти на 55 млрд долларов больше, чем у основателя Microsoft Билла Гейтса.
Более того, Безос превзошел рекорд Гейтса, установленный в 1999 году. Тогда состояние основателя Microsoft превысило отметку в 100 млрд долларов, что с поправкой на инфляцию равносильно сегодняшним 149 млрд долларов, пишет Deutsche Welle.
Таким образом, Джефф Безос стал богатейшим человеком с 1982 года, когда впервые был опубликован рейтинг самых богатых людей Forbes.
По оценке Bloomberg, Билл Гейтс тоже мог бы перешагнуть отметку в 150 млрд долларов, если бы не передавал часть средств на благотворительность. С 1996 года он пожертвовал почти 700 млн акций Microsoft и 2,9 млрд долларов наличными и другими активами.
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