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Aston Martin представил концепт самоуправляемого люксового самолета

Aston Martin представил концепт самоуправляемого люксового самолета
17 июля 2018 - 10:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Британские Aston Martin, университет Крэнфилда, Cranfield Aerospace Solutions и Rolls-Royce представили концепт летающего транспортного средства Volante Vision Concept.

Самоуправляемый самолет с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL) может перевозить трех пассажиров.Самолет оснащен тремя винтами и предназначен для перелетов с высоким комфортом в городах и пригородных зонах, пишут «Ведомости».

Aston Martin занималась дизайном машины, Rolls-Royce разрабатывала гибридно-электрическую силовую установку, университет Крэнфилда и Cranfield Aerospace Solutions - электронику, включая автопилот, и электрические системы.

Население в городских районах продолжает расти, заторы в городах будут увеличиваться, считает гендиректор Aston Martin Энди Палмер. Воздушные перевозки станут важнейшей частью транспорта будущего, считает он.

«Мы находимся в начале новой стадии развития городского транспорта, вертикальная мобильность больше не является фантазией», - полагает директор по дизайну Aston Martin Мэрек Райкман. Концепт роскошного самолета представляет собой максимальное сочетание искусства и технологий, говорит он.

Компания пока не приводит технические подробности проекта.

Aston Martin, производитель спортивных автомобилей, стремится расширить поле деятельности, и позиционировать себя как люксовый бренд, выпуская скоростные катера с корпусом из углепластика и дизайнерские сумки.

Разработкой аналогичных машин с вертикальным взлетом и посадкой для авиатакси и частного использования заняты гранды авиаиндустрии и многочисленные стартапы.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Aston Martin разработал самоуправляемый люксовый самолет
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