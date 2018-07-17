Aston Martin представил концепт самоуправляемого люксового самолета
17 июля 2018 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Британские Aston Martin, университет Крэнфилда, Cranfield Aerospace Solutions и Rolls-Royce представили концепт летающего транспортного средства Volante Vision Concept.
Самоуправляемый самолет с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL) может перевозить трех пассажиров.Самолет оснащен тремя винтами и предназначен для перелетов с высоким комфортом в городах и пригородных зонах, пишут «Ведомости».
Aston Martin занималась дизайном машины, Rolls-Royce разрабатывала гибридно-электрическую силовую установку, университет Крэнфилда и Cranfield Aerospace Solutions - электронику, включая автопилот, и электрические системы.
Население в городских районах продолжает расти, заторы в городах будут увеличиваться, считает гендиректор Aston Martin Энди Палмер. Воздушные перевозки станут важнейшей частью транспорта будущего, считает он.
«Мы находимся в начале новой стадии развития городского транспорта, вертикальная мобильность больше не является фантазией», - полагает директор по дизайну Aston Martin Мэрек Райкман. Концепт роскошного самолета представляет собой максимальное сочетание искусства и технологий, говорит он.
Компания пока не приводит технические подробности проекта.
Aston Martin, производитель спортивных автомобилей, стремится расширить поле деятельности, и позиционировать себя как люксовый бренд, выпуская скоростные катера с корпусом из углепластика и дизайнерские сумки.
Разработкой аналогичных машин с вертикальным взлетом и посадкой для авиатакси и частного использования заняты гранды авиаиндустрии и многочисленные стартапы.
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