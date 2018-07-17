Могерини назвала дату очередного саммита «Восточного партнерства» с участием Армении
17 июля 2018 - 11:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Очередной саммит Евросоюза (ЕС) и стран программы ЕС «Восточное партнерство» (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Молдавия, Украина, Грузия) пройдет 15 октября. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
«15 октября состоится саммит со всеми шестью странами «Восточного партнерства», - сказала она, пишет ТАСС.
«Восточное партнерство» - запущенная в 2009 году многосторонняя программа ЕС, направленная на развитие регионального сотрудничества с шестью бывшими республиками СССР - Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Саммиты программы проводятся один раз в два года.
Самое значимое
По его словам, Баку ведет себя агрессивно в заявлениях, жестикуляциях, поведении на границе
На встрече обсуждались обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск и широкий круг вопросов, связанных с безопасностью Арцаха.
Сопредседатели представили свои предстоящие планы министрам иностранных дел Армении и Азербайджана
Документ касается отсутствия правового пути требовать компенсацию за убытки, понесенные в результате Второй мировой войны
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Футболист сборной Хорватии погасил кредиты жителей родной деревни Сборная Хорватии в финальном матче чемпионата мира 2018 года уступила команде Франции со счетом 2:4
Компания Вайнштейна продана за $289 млн За 13 лет своего существования студия выпустила десятки успешных картин, но из-за скандала вокруг Харви Вайнштейна ее пришлось продать
Уоррен Баффетт пожертвовал на благотворительность акции своей компании на $3,4 млрд Всего Баффетт распределил 17 696 780 акций между пятью организациями, среди них – фонд Билла и Мелинды Гейтс (основателя Microsoft и его супруги)
Полузащитник сборной Армении Эрик Варданян перейдет в испанский «Леганес» 20-летний футболист является воспитанником школы армянского клуба «Бананц»