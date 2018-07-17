Алексис Оганян - об игре Серены на Уимблдоне: «Для нее все только начинается»
17 июля 2018 - 14:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский бизнесмен армянского происхождения, соучредитель социального новостного сайта Reddit Алексис Оганян, являющийся мужем экс-первой ракетки мира Серены Уильямс, заявил, что боялся, что теннисистка не выживет после рождения дочери в 2017 году. Об этом Оганян написал на своей странице в Instagram.
«Через несколько дней после того, как девочка появилась на свет, я поцеловал жену перед операцией, и никто не знал, вернется ли она к нам. Мы хотели, чтобы она выжила, спустя 10 месяцев она играла в финале Уимблдона», - написал Оганян.
«Серена скоро обнимет трофей - тот, самый важный, что ждет ее дома. Наша семья знает, что она завоюет еще много титулов. Для нее все только начинается. И я не могу быть более гордым, чем сейчас»,- добавил супруг теннисистки.
14 июля Серена Уильямс уступила немке Ангелике Кербер в финальном матче Уимблдонского турнира в двух сетах.
Уильямс и Оганян поженились в ноябре 2017 года в Центре современного искусства в Новом Орлеане. Первого сентября того же года Уильямс родила дочь, которую назвали Алексис Олимпия. После рождения ребенка она вернулась в теннис.
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