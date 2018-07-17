Сын главы Минобороны Армении будет служить в Арцахе

PanARMENIAN.Net - Сын министра обороны Армении Давида Тонояна Эдгар Тоноян будет служить в Арцахе (Нагорно-Карабахской Республике).

На Центральном сборном пункте министерства обороны Армении 16 июля, в установленном законом порядке, сын министра принял участие в жеребьевке, по результатам которой будет служить в Арцахе. Эту информацию подтвердили в Минобороны РА, передает Panorama.am.

9 июля на военную службу отправился сын премьер-министра Армении Ашот Пашинян. Он сказал журналистам, что, согласно собственному заявлению, будет служить в Арцахе.