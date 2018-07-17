«Ювентус» раскрыл подробности перехода Роналду
17 июля 2018 - 12:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи раскрыл подробности подготовки перехода нападающего Криштиану Роналду в итальянскую команду.
«Эта сумасшедшая идея зародилась после первого матча (1/4 финала Лиги чемпионов) в Турине. Когда Криштиану сорвал овации после своего гола через себя, мы в течение недели общались с его агентом Жорже Мендешем. Он рассказал, что Роналду поразило внимание со стороны болельщиков, и он хотел бы однажды оказаться в «Ювентусе». Тогда я ответил, что не все мечты сбываются», — сказал Паратичи, пишет Lenta.ru со ссылкой на Sky.
Однако после переговоров с президентом туринцев Андреа Аньелли руководство «Ювентуса» начало готовить сделку по трансферу португальца. «Это была конкретная и уникальная возможность пригласить игрока, который повсеместно признан лучшим в мире и выиграл больше всех трофеев», — отметил агент.
Роналду перешел в «Ювентус» 10 июля. Зарплата форварда в Италии составит 30 миллионов евро в год. Контракт между сторонами подписан сроком на четыре года.
В матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом» Роналду, выступавший тогда за мадридский клуб, оформил дубль, а один из мячей забил ударом через себя. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу сливочных.
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Стоимость контракта оценивается в 105 млн фунтов.
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