«Ювентус» раскрыл подробности перехода Роналду

PanARMENIAN.Net - Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи раскрыл подробности подготовки перехода нападающего Криштиану Роналду в итальянскую команду.

«Эта сумасшедшая идея зародилась после первого матча (1/4 финала Лиги чемпионов) в Турине. Когда Криштиану сорвал овации после своего гола через себя, мы в течение недели общались с его агентом Жорже Мендешем. Он рассказал, что Роналду поразило внимание со стороны болельщиков, и он хотел бы однажды оказаться в «Ювентусе». Тогда я ответил, что не все мечты сбываются», — сказал Паратичи, пишет Lenta.ru со ссылкой на Sky.

Однако после переговоров с президентом туринцев Андреа Аньелли руководство «Ювентуса» начало готовить сделку по трансферу португальца. «Это была конкретная и уникальная возможность пригласить игрока, который повсеместно признан лучшим в мире и выиграл больше всех трофеев», — отметил агент.

Роналду перешел в «Ювентус» 10 июля. Зарплата форварда в Италии составит 30 миллионов евро в год. Контракт между сторонами подписан сроком на четыре года.

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом» Роналду, выступавший тогда за мадридский клуб, оформил дубль, а один из мячей забил ударом через себя. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу сливочных.