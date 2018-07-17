Молодой спортсмен из Арцаха стал чемпионом мира

PanARMENIAN.Net - Спортсмен из Республики Арцах Арсен Багрян принял участие в Чемпионате мира среди молодежи и юниоров по ушу-саньда и стал чемпионом мира. Об этом заявил Ашот Даниелян, начальник отдела спорта Министерства образования, науки и спорта Республики Арцах.

Он добавил, что еще один спортсмен из Арцаха Вардан Абраамян занял третье призовое место, пишет Artsakhpress.

По словам Даниеляна, победителям были вручены дипломы и медали.

Чемпионат прошел в Бразилии 10-15 июля.