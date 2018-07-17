Молодой спортсмен из Арцаха стал чемпионом мира
17 июля 2018 - 13:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Спортсмен из Республики Арцах Арсен Багрян принял участие в Чемпионате мира среди молодежи и юниоров по ушу-саньда и стал чемпионом мира. Об этом заявил Ашот Даниелян, начальник отдела спорта Министерства образования, науки и спорта Республики Арцах.
Он добавил, что еще один спортсмен из Арцаха Вардан Абраамян занял третье призовое место, пишет Artsakhpress.
По словам Даниеляна, победителям были вручены дипломы и медали.
Чемпионат прошел в Бразилии 10-15 июля.
Самое значимое
Стоимость контракта оценивается в 105 млн фунтов.
Помимо армянина, в пятерку входят защитник Эктор Бельерин, полузащитник Пьер-Эмерик Обамеянг, нападающий Александр Ляказетт и полузащитник Гранит Джака
Соперником Далакяна был Сиричаи Тайен (50-4, 35 КО) из Таиланда. Далакян выиграл техническим нокаутом в 8-м раунде.
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