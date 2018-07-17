Полузащитник сборной Армении Эрик Варданян перейдет в испанский «Леганес»
17 июля 2018 - 14:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Еревана» Эрик Варданян подпишет контракт с испанским «Леганесом», пишет Sport24.ru.
20-летний футболист является воспитанником школы армянского клуба «Бананц». В возрасте 11-ти лет он попал в футбольную школу испанской «Барселоны», сумев пройти отбор, в котором участвовали 204 игрока со всего мира.
Варданян несколько лет выступал в юношеских командах «Барселоны», а прошлый сезон провел в «Ереване». Интерес к армянскому полузащитнику проявляли несколько российских клубов.
Самое значимое
Стоимость контракта оценивается в 105 млн фунтов.
Помимо армянина, в пятерку входят защитник Эктор Бельерин, полузащитник Пьер-Эмерик Обамеянг, нападающий Александр Ляказетт и полузащитник Гранит Джака
Соперником Далакяна был Сиричаи Тайен (50-4, 35 КО) из Таиланда. Далакян выиграл техническим нокаутом в 8-м раунде.
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