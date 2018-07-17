Полузащитник сборной Армении Эрик Варданян перейдет в испанский «Леганес»

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Еревана» Эрик Варданян подпишет контракт с испанским «Леганесом», пишет Sport24.ru.

20-летний футболист является воспитанником школы армянского клуба «Бананц». В возрасте 11-ти лет он попал в футбольную школу испанской «Барселоны», сумев пройти отбор, в котором участвовали 204 игрока со всего мира.

Варданян несколько лет выступал в юношеских командах «Барселоны», а прошлый сезон провел в «Ереване». Интерес к армянскому полузащитнику проявляли несколько российских клубов.