Компания Вайнштейна продана за $289 млн
17 июля 2018 - 15:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Техасская компания Lantern Capital приобрела Weinstein Company — компанию братьев Вайнштейн, основанную ими в 2005 году и выпустившую множество успешных фильмов, многие из которых в итоге становились номинантами и лауреатами «Оскара».
О сделке стало известно 16 июля. Компания братьев Вайнштейн была продана за $289 миллионов, пишет Bird in Flight со ссылкой на Variety.
Теперь Lantern Capital будет контролировать работу над 277 картинами и телевизионными программами, которыми занималась Weinstein Company. В частности, новым владельцам предстоит решить судьбу нескольких невыпущенных картин: среди них — ремейк французской комедии «1+1» с Брайаном Крэнстоном и Кевином Хартом, а также «Война токов» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.
Как именно будет развиваться компания, пока не понятно. Новые владельцы сообщили лишь о смене названия Weinstein Company на Lantern Entertainment и об открытии представительств в Нью-Йорке, Далласе и Лос-Анджелесе.
За 13 лет существования Weinstein Company выпустила такие фильмы, как «Король говорит!», «Бесславные ублюдки», «Вики Кристина Барселона», «Артист», «Мой парень — псих» и «Джанго освобожденный». Проблемы начались в октябре 2017 года — после того, как десятки женщин обвинили продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Репутация компании пострадала, и ее решили продать.
Сейчас полиция расследует обвинения в адрес продюсера. Сам он находится на свободе: Вайнштейна выпустили под залог в размере $1 миллиона и обязали носить электронный браслет, а также не покидать пределы штата Нью-Йорк и находящегося по соседству Коннектикута. Все обвинения в свой адрес продюсер отрицает.
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