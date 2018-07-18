Новичок «Арсенала»: Мхитарян может стать одним из лучших игроков АПЛ

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и лондоснкого «Арсенала» Генрих Мхитарян может стать одним из лучших игроков Английской премьер-лиги. Такое мнение выразил греческий новичок лондонского клуба, защитник Сократис Папастатопулос.

По словам греческого футболиста, Мхитарян может стать одним из лучших в АПЛ, если вернет себе форму времен игры в составе дортмундской «Боруссии», пишет Evening Standard.

Мхитарян забил 23 гола и сделал 32 голевых передачи в 52 матчах за немецкую команду в сезоне 2015-16.

«Он прекрасно играет. С мячом, без мяча, то как он работает с командой, когда создает моменты атаки, это просто удивительно. То, что он показал во время последнего сезона в Дортмунде, сделало его одним из лучших игроком бундеслиги. Я считаю, что он может стать одним из лучших и в Премьер-лиге»,- отметил Сократис.

Папастатопулос провел три сезона с Мхитаряном в Дортмунде.