Новичок «Арсенала»: Мхитарян может стать одним из лучших игроков АПЛ
18 июля 2018 - 13:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и лондоснкого «Арсенала» Генрих Мхитарян может стать одним из лучших игроков Английской премьер-лиги. Такое мнение выразил греческий новичок лондонского клуба, защитник Сократис Папастатопулос.
По словам греческого футболиста, Мхитарян может стать одним из лучших в АПЛ, если вернет себе форму времен игры в составе дортмундской «Боруссии», пишет Evening Standard.
Мхитарян забил 23 гола и сделал 32 голевых передачи в 52 матчах за немецкую команду в сезоне 2015-16.
«Он прекрасно играет. С мячом, без мяча, то как он работает с командой, когда создает моменты атаки, это просто удивительно. То, что он показал во время последнего сезона в Дортмунде, сделало его одним из лучших игроком бундеслиги. Я считаю, что он может стать одним из лучших и в Премьер-лиге»,- отметил Сократис.
Папастатопулос провел три сезона с Мхитаряном в Дортмунде.
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