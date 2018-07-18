В России майнерам придется платить налоги с биткоинов
18 июля 2018 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - На майнеров и владельцев криптовалют в России будут распространяться действующие нормы Налогового кодекса. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Законопроект о цифровых финансовых активах (криптовалютах) будет принят в осеннюю сессию Госдумы, сообщил Аксаков. Он пояснил, что для владельцев криптовалют не разработаны отдельные режимы налогообложения, поэтому к ним будут применяться действующие нормы налогового законодательства, пишут «Известия».
Аксаков предположил, что отдельные режимы взыскания налогов могли бы быть прописаны по инициативе правительства.
«Если захотят отдельно описывать для этих видов бизнеса, то напишут. Пока налоговые вопросы мы никак не описываем», — объяснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку.
В мае Госдума одобрила законопроект «О цифровых финансовых активах» в первом чтении. Согласно документу, биткоины не будут признаваться законным средством платежа в России.
В том же месяце эксперты проанализировали курс биткоина за последний год. Они выяснили, что стоимость биткоина сделала полный круг за год и в ближайшее время останется на уровне 8-10 тысяч долларов.
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