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В Польше разрешат трудовым мигрантам из Армении перевезти к себе родственников

В Польше разрешат трудовым мигрантам из Армении перевезти к себе родственников
18 июля 2018 - 11:12 AMT

PanARMENIAN.Net - В Польше введут изменения для трудовых мигрантов из Армении, Белоруссии, Грузии, Молдовы, России и Украины.

У работников из этих стран, которые находятся в Польше на основании разрешения на проживание и работу, через год появится возможность перевезти к себе родственников, пишет Telegraf со ссылкой на Gazetaprawna.pl.

Такое право получат гстарбайтеры по дефицитным для Польши профессиям. Список таковых сейчас разрабатывается.

На практике трудовой иммигрант сможет перевезти свою семью в Польшу через полтора года после прибытия в страну, а получение разрешения на постоянное пребывание займет до трех лет. При этом переехавшие к гастарбайтеру родственники смогут легально работать в Польше.

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