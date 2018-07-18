Президент Армении понаблюдал за звездами с группой детей
18 июля 2018 - 12:40 AMT
PanARMENIAN.Net - На территории резиденции президента Армении вечером 17 июля ОО астрономов-любителей «Гудрайк Джон» организовала любительское наблюдение за звездами для группы детей, в том числе, с ивналидностью. Об этом сообщает пресс-служба президента.
С подобной инициативой в аппарат президента обратилась ОО «Гудрайк Джон», которая организует наблюдения за звездами и открытые уроки с целью развития любительской астрономии и формирования интереса в отношении этой науки.Аппарат президента пошел навстречу организации и предоставил возможность провести мероприятие на территории резиденции президента.
К участникам мероприятия присоединился также президент Армен Саркисян.Он побеседовал с детьми и организаторами, подчеркнул важность стимулирования у детей интереса к науке с малых лет.
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