Президент Армении понаблюдал за звездами с группой детей

PanARMENIAN.Net - На территории резиденции президента Армении вечером 17 июля ОО астрономов-любителей «Гудрайк Джон» организовала любительское наблюдение за звездами для группы детей, в том числе, с ивналидностью. Об этом сообщает пресс-служба президента.

С подобной инициативой в аппарат президента обратилась ОО «Гудрайк Джон», которая организует наблюдения за звездами и открытые уроки с целью развития любительской астрономии и формирования интереса в отношении этой науки.Аппарат президента пошел навстречу организации и предоставил возможность провести мероприятие на территории резиденции президента.

К участникам мероприятия присоединился также президент Армен Саркисян.Он побеседовал с детьми и организаторами, подчеркнул важность стимулирования у детей интереса к науке с малых лет.