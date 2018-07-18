СМИ: Зидан планирует перейти в «Ювентус» вслед за Роналду
18 июля 2018 - 11:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан собирается принять предложение о работе в туринском «Ювентусе».
Французскому специалисту предложили занять должность советника клуба по спортивным вопросам, пишет Lenta.ru со ссылкой на Libertad Digital.
Ожидается, что Зидан присоединится к «Ювентусу» в октябре.
Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» 10 июля. Зарплата форварда в Италии составит 30 миллионов евро в год. Контракт между сторонами подписан сроком на четыре года.
Зидан, возглавлявший «Реал» с 2016 по 2018 год, покинул команду в мае. По информации испанского издания AS, Зидан ушел из клуба в связи с проблемами с продлением контрактов Роналду. Как игрок француз выступал в составе «Ювентуса» с 1996 по 2001 год.
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Стоимость контракта оценивается в 105 млн фунтов.
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