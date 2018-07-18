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В Мексике хотят легализовать марихуану для борьбы с наркомафией

В Мексике хотят легализовать марихуану для борьбы с наркомафией
18 июля 2018 - 12:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обдумает возможность легализации наркотиков ради борьбы с насилием в стране. Об этом заявила Ольга Санчес Кордеро, которая займет пост министра внутренних дел в будущем составе правительства.

«Когда у нас была встреча по поводу реструктуризации МВД, он (избранный президент) прекрасно знал о всех моих пресс-конференциях и, прежде всего, о моих опубликованных статьях по поводу декриминализации наркотиков. Он сказал мне, буквально: «Карт-бланш, все, что может быть необходимо, все, что может быть необходимо для достижения мира в стране, мы начнем дебаты», — рассказала в интервью Кордеро, пишет Lenta.ru со ссылкой на газету Milenio.

Санчес Кордеро добавила, что Лопес Обрадор признал, что Мексика погружена в насилие, перед которым государство на данный момент бессильно.

В 2017 году в Мексике было совершено более 29 тысяч убийств, за большую часть из которых несет ответственность наркомафия. Лопес Обрадор был избран на пост президента Мексики 1 июля и вступит в должность 1 декабря 2018 года.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: В Мексике легализуют марихуану ради борьбы с наркомафией
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