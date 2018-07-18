Российские пранкеры от лица Пашиняна пригласили Юнкера на шашлыки в Ереван

PanARMENIAN.Net - Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), представившись премьер-министром Армении Николом Пашиняном, обсудили с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером международную обстановку, а также пригласили его на шашлыки в Ереван.

Кроме того, они пообщались с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини. Судя по содержанию разговоров, они состоялись вскоре после избрания Пашиняна премьер-министром, передает РИА Новости.

В разговоре с Юнкером Вован и Лексус пожаловались на давление со стороны США. В ответ еврочиновник заявил, что «нам приходится вновь и вновь объяснять господину Трампу (президенту США Дональду Трампу - ред.), как устроен мир. «Он не понимает, что происходит. И нам следует убедиться в том, что он начнет лучше осознавать происходящее в Армении. Хорошо. Все хорошо. Желаю удачи!» — сказал Юнкер.

Пранкер также пригласил главу Еврокомиссии в Ереван, где «готовят отменное армянское барбекю, у нас его называют «шашлык». Вован и Лексус предложили Юнкеру приготовить шашлык на площади в Ереване и провести «своего рода митинг».

«Это тоже звучит неплохо! Я приеду в следующем году. В этом году это больше не представляется возможным, а в следующем мы найдем подходящие даты и возможность», — заявил Юнкер.

В свою очередь, Могерини в беседе с пранкерами говорила о необходимости для новых властей Армении поддерживать хорошие отношения со всеми партнерами и не делать выбор в пользу одной страны, чтобы не повторился украинский сценарий. При этом она оговорилась, что такой подход Брюссель поддерживал не всегда.

«Нам следует действовать очень осторожно и избегать любого развития событий в этом направлении. При этом необходимо подчеркнуть, что Армения — это страна, которая имеет право делать свой выбор», — заявила Могерини.

Она добавила, что Брюссель не просит «о дружбе на исключительных условиях». «Я знаю, что ранее мы придерживались другого подхода, но для нас очень важно, чтобы вы чувствовали эту свободу и пространство для действий, чтобы вам не приходилось делать выбор в пользу одного или другого партнера», — подчеркнула Могерини.

Политик добавила, что это необходимое условие для конструктивного партнерства, но «не всегда все придерживаются такого подхода».

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус разыграли генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера.Они представились премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Гремингер поздравил премьера с новой должностью и предложил внести изменения в избирательный кодекс.

Российские пранкеры не в первый раз разыгрывают кого-то от имени Пашиняна. Ранее Вован и Лексус позвонили от его имени главе МИД Великобритании Борису Джонсону. Они обсудили с Джонсоном причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, поездку журналиста Ксении Собчак в Лондон и секретный антидот президента Украины Петра Порошенко под названием «Опохмел».