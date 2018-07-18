Покоривший Эверест альпинист армянского происхождения добежал из Марселя в Армению

PanARMENIAN.Net - 18 июля в армянском городе Гюмри представители региональных и муниципальных властей встретились с французским альпинистом армянского происхождения Ара Хачадуряном. Об этом сообщает пресс-служба Ширакской областной администрации.

53-летний альпинист с апреля начал пробегать в день 50 км, добравшись из Марселя в Гюмри. По дороге он побывал в 8 странах и 150 городах. Марафон Хачадуряна закончится в Ереване.

Карен Саруханян, губернатор Ширака, и мэр Гюмри Самвел Баласанян, встретившиеся с Хачадуряном, приветствовали гостя, поговорили с ним о трудностях, которые он встретил в пути.

Проживающий во Франции альпинист Ара Хачадурян из Ливана в 2015 году покорил Эверест.