Покоривший Эверест альпинист армянского происхождения добежал из Марселя в Армению
18 июля 2018 - 17:51 AMT
PanARMENIAN.Net - 18 июля в армянском городе Гюмри представители региональных и муниципальных властей встретились с французским альпинистом армянского происхождения Ара Хачадуряном. Об этом сообщает пресс-служба Ширакской областной администрации.
53-летний альпинист с апреля начал пробегать в день 50 км, добравшись из Марселя в Гюмри. По дороге он побывал в 8 странах и 150 городах. Марафон Хачадуряна закончится в Ереване.
Карен Саруханян, губернатор Ширака, и мэр Гюмри Самвел Баласанян, встретившиеся с Хачадуряном, приветствовали гостя, поговорили с ним о трудностях, которые он встретил в пути.
Проживающий во Франции альпинист Ара Хачадурян из Ливана в 2015 году покорил Эверест.
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