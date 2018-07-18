Президент Италии в Баку: Карабахский конфликт должен быть решен политическим путем
18 июля 2018 - 17:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Карабахский конфликт должен быть решен не военным, а политическим путем. Об этом на брифинге в Баку, проведенном после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сказал президент Италии Серджо Маттарелла.
«Италия в рамках председательства в ОБСЕ окажет свою поддержку в связи с проблемой Нагорного Карабаха. Мы хотим, чтобы вместо изменения формата переговоров в этом вопросе, наоборот были найдены новые пути ведения переговоров, обеспечивающих безопасность в регионе. Потому что по нашему мнению, этот конфликт должен быть решен не военным, а политическим путем»,- заявил президент Италии, пишет АПА.
По его словам, карабахское урегулирование должно произойти в рамках стабильности, долгосрочности и международного права.
Ранее заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян заявил, что Армения никогда не сможет взять на себя ответственность за переговоры вместо Республики Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) по тем вопросам, которые находятся во владении арцахских властей, Арцаха. Он добавил, что прогресс наступит, когда Азербайджан будет готов сесть за стол переговоров с Карабахом.
Самое значимое
По его словам, Баку ведет себя агрессивно в заявлениях, жестикуляциях, поведении на границе
На встрече обсуждались обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск и широкий круг вопросов, связанных с безопасностью Арцаха.
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