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Президент Италии в Баку: Карабахский конфликт должен быть решен политическим путем

Президент Италии в Баку: Карабахский конфликт должен быть решен политическим путем
18 июля 2018 - 17:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Карабахский конфликт должен быть решен не военным, а политическим путем. Об этом на брифинге в Баку, проведенном после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сказал президент Италии Серджо Маттарелла.

«Италия в рамках председательства в ОБСЕ окажет свою поддержку в связи с проблемой Нагорного Карабаха. Мы хотим, чтобы вместо изменения формата переговоров в этом вопросе, наоборот были найдены новые пути ведения переговоров, обеспечивающих безопасность в регионе. Потому что по нашему мнению, этот конфликт должен быть решен не военным, а политическим путем»,- заявил президент Италии, пишет АПА.

По его словам, карабахское урегулирование должно произойти в рамках стабильности, долгосрочности и международного права.

Ранее заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян заявил, что Армения никогда не сможет взять на себя ответственность за переговоры вместо Республики Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) по тем вопросам, которые находятся во владении арцахских властей, Арцаха. Он добавил, что прогресс наступит, когда Азербайджан будет готов сесть за стол переговоров с Карабахом.

Ссылки по теме:
http://ru.apa.az/politika-azerbaydjana/nagornyj_karabakh/mattarella-italiya-v-ramkakh-predsedatelstva-v-obse-okazhet-svoyu-podderzhku-v-svyazi-s-problemoj-nagornogo-karabakha-.html
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