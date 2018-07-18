Президент Италии в Баку: Карабахский конфликт должен быть решен политическим путем

PanARMENIAN.Net - Карабахский конфликт должен быть решен не военным, а политическим путем. Об этом на брифинге в Баку, проведенном после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сказал президент Италии Серджо Маттарелла.

«Италия в рамках председательства в ОБСЕ окажет свою поддержку в связи с проблемой Нагорного Карабаха. Мы хотим, чтобы вместо изменения формата переговоров в этом вопросе, наоборот были найдены новые пути ведения переговоров, обеспечивающих безопасность в регионе. Потому что по нашему мнению, этот конфликт должен быть решен не военным, а политическим путем»,- заявил президент Италии, пишет АПА.

По его словам, карабахское урегулирование должно произойти в рамках стабильности, долгосрочности и международного права.

Ранее заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян заявил, что Армения никогда не сможет взять на себя ответственность за переговоры вместо Республики Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) по тем вопросам, которые находятся во владении арцахских властей, Арцаха. Он добавил, что прогресс наступит, когда Азербайджан будет готов сесть за стол переговоров с Карабахом.