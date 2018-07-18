«Барселона» за сезон выручила рекордные €914 млн

PanARMENIAN.Net - «Барселона» заработала 914 млн евро за сезон-2017/18 – это рекорд для футбольного клуба. Об этом сообщает клуб.

Расходы «Барселоны» за этот период составили 882 млн евро; таким образом, годовой доход «сине-гранатовых» после вычета налогов оказался равен 13 миллионам евро, пишет Eurosport.

Ключевой фактор, из-за которого «сине-гранатовые» вышли в плюс по итогам года, – продажа Неймара в «ПСЖ» за 222 млн евро.

В минувшем сезоне «Барселона» оформила золотой дубль, выиграв чемпионат Испании и Кубок Короля.