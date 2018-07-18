«Барселона» за сезон выручила рекордные €914 млн
18 июля 2018 - 17:54 AMT
PanARMENIAN.Net - «Барселона» заработала 914 млн евро за сезон-2017/18 – это рекорд для футбольного клуба. Об этом сообщает клуб.
Расходы «Барселоны» за этот период составили 882 млн евро; таким образом, годовой доход «сине-гранатовых» после вычета налогов оказался равен 13 миллионам евро, пишет Eurosport.
Ключевой фактор, из-за которого «сине-гранатовые» вышли в плюс по итогам года, – продажа Неймара в «ПСЖ» за 222 млн евро.
В минувшем сезоне «Барселона» оформила золотой дубль, выиграв чемпионат Испании и Кубок Короля.
Самое значимое
Стоимость контракта оценивается в 105 млн фунтов.
Помимо армянина, в пятерку входят защитник Эктор Бельерин, полузащитник Пьер-Эмерик Обамеянг, нападающий Александр Ляказетт и полузащитник Гранит Джака
Соперником Далакяна был Сиричаи Тайен (50-4, 35 КО) из Таиланда. Далакян выиграл техническим нокаутом в 8-м раунде.
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