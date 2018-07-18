Премьер Армении встретился со спасшим десятки людей пловцом Шаваршем Карапетяном
18 июля 2018 - 18:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял знаменитого пловца, Заслуженного мастера спорта СССР Шаварша Карапетяна. Об этом сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении.
«Я рад, что все чаще вижу вас в Ереване, это наша вторая встреча за последние три месяца», - сказал Пашинян, выразив надежду, что отныне связь Карапетяна с родиной будет крепче.
Со своей стороны знаменитый пловец пожелал успехов возглавляемому Пашиняном правительству во благо Армении и армянского народа.
«Мы хотим, чтобы победа, которую вы одержали, стала победой всего армянского народа. Мы все хотим быть причастными к процветанию нашей родины», - сказал Карапетян, добавив, что в России много талантливых молодых людей, готовых стоять рядом с правительством Армении, вовлечься в систему управления и стать участниками развития Армении.
Пашинян предложил передать данные этих людей в аппарат премьер-министра Армении, где будет обсуждаться каждое их заявление и будет дан соответствующий ответ.
Шава8ш Карапетян - советский спортсмен в дисциплине подводное плавание, 11‑кратный рекордсмен мира, 13‑кратный чемпион Европы, семикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР.Спас несколько десятков людей в нескольких авариях.
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