МИД РФ: Приветствуем все шаги сторон карабахского конфликта в направлении полного урегулирования
18 июля 2018 - 19:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия приветствует все, что стороны карабахского конфликта оценивают как шаг в направлении полного урегулирования. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос, в какой степени брюссельская встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана способна дать толчок продвижению переговорного процесса по урегулированию карабахской проблемы.
«Мы не комментируем двусторонние встречи, которые проходят без участия РФ. Но, учитывая, что у России есть связь с этой темой, Минской группой ОБСЕ и т.д., позволю себе сказать: мы исходим из того, что любые конструктивные контакты, которые стороны предпринимают, должны идти в общую копилку главной цели и задачи по урегулированию проблемы», – сказала она.
«Мы приветствуем все, что стороны оценивают как шаг в направлении полного урегулирования или хотя бы продолжения диалога», – отметила Захарова.
В Брюсселе 11 июля состоялась встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова.Это была первая встреча министров иностранных дел двух стран после смены власти в Армении в результате демократического движения и формирования нового правительства.
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По его словам, Баку ведет себя агрессивно в заявлениях, жестикуляциях, поведении на границе
На встрече обсуждались обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск и широкий круг вопросов, связанных с безопасностью Арцаха.
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