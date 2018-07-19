Палата лордов Британии одобрила соглашение Армения – ЕС

PanARMENIAN.Net - Палата лордов Великобритании одобрила Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Баблоян.

Тем самым Палата лордов создала условия для завершения процесса ратификации.

Палата общин Великобритании 11 июля одобрила Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС.

Ранее Европарламент одобрил соглашение Армения-ЕС.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе, а с 1 июня 2018 года вступило в силу на временной основе. Соглашение уже ратифицировано Арменией и находится на стадии ратификации государствами ЕС.