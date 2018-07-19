Спикер НС РА: Если Азербайджан прибегнет к агрессии, это положит конец демократии во всем регионе

PanARMENIAN.Net - Если азербайджанская сторона прибегнет к агрессивным действиям, то это положит конец демократии как в Армении, так и в регионе в целом. Об этом заявил председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян на встрече с членом бундестага ФРГ, заместителем председателя парламентской группы дружбы Германия – Южный Кавказ, председателем Германо-армянского форума Альбертом Вайлером.

Баблоян высоко оценил его усилия и последовательную работу как для наибольшего обогащения повестки двусторонних отношений, так и международного признания Геноцида армян и осуществления проармянской деятельности.

«Армения в аспекте развития демократии отличается от ряда стран региона», – заметил Баблоян и выразил обеспокоенность скоплениями азербайджанских вооруженных сил на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск и нахичеванском участке границы с Арменией.

По словам председателя НС, если азербайджанская сторона прибегнет к агрессивным действиям, то это положит конец демократии как в Армении, так и в регионе в целом, создав серьезнейшие угрозы дальнейшему стабильному развитию.

Баблоян подтвердил, что карабахский конфликт должен быть урегулирован исключительно в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ.

Глава законодательного органа выразил уверенность, что армяно-немецкое взаимодействие и впредь будет развиваться и расширяться.

Вайлер в свою очередь подчеркнул важность еще большего развития и углубления армяно-немецких связей в ряде сфер, в этом вопросе особо выделив роль взаимных визитов различного уровня.

Депутат приветствовал факт мирного разрешения последних развитий в Армении, что, по его словам, удостоилось положительной оценки на международной арене. Коснувшись реформ избирательного законодательства РА, Вайлер выразил готовность содействовать этому процессу и обменяться опытом, что было с удовлетворением воспринято спикером НС.

По словам немецкого депутата, реформы ИК должны проводиться без спешки и быть жизнеспособными для будущего.

В этом контексте Баблоян отметил, что Армении нужны конструктивные реформы. Обсуждены также другие вопросы углубления армяно-германских отношений.