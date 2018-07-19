Генсек ООН впечатлен армянской революцией и последовавшими за ней реформами
19 июля 2018 - 11:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 18 июля на встрече с министром инстранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном заявил, что воодушевлен армянской революцией и последовавшими за ней реформами. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
Он отметил, что ООН готова предоставить необходимое содействие по всем вопросам, которые будут способствовать дальнейшему развитию Армении. По словам генсека, ООН готова содействовать Армении в организации парламентских выборов.
Глава МИД РА отметил, что Армения считает важным разностороннее сотрудничество в рамках ООН и готова еще более углубить его. Он подчеркнул готовность властей Армении тесно сотрудничать с международными структурами, в том числе с ПРООН в процессе организации на должном уровне внеочередных выборов.
Мнацаканян представил генсеку происходящие в Армении внутриполитические процессы, в качестве приоритета отметив проведение реформ в системе правосудия, борьбу с коррупцией, предоставление равных возможностей в социальной и экономической сферах.
Стороны обсудили нынешний этап карабахского урегулирования. Мнацаканян подтвердил готовность Армении мирно урегулировать конфликт в формате Минской группы ОБСЕ. Он подчеркнул, что статус и безопасность Карабаха — приоритет армянской стороны. Он отметил важность формирования атмосферы доверия, сохранения режима перемирия и прекращения милитаристской риторики.
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Кроме того, они пообщались с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини
По его словам, Баку ведет себя агрессивно в заявлениях, жестикуляциях, поведении на границе
На встрече обсуждались обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск и широкий круг вопросов, связанных с безопасностью Арцаха.
Сопредседатели представили свои предстоящие планы министрам иностранных дел Армении и Азербайджана
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