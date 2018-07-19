Пашинян вручил паспорт Армении Франсуа Рошблуану
19 июля 2018 - 11:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял бывшего депутата Национального собрания Франции, председателя группы дружбы Франция-Арцах Франсуа Рошблуана. Об этом сообщает пресс-служба аппарата премьера Армении.
Франсуа Рошблуан получил гражданство Республики Армения. Пашинян вручил ему паспорт Республики Армения и выразил уверенность, что приобретение гражданства РА станет для него новым стимулом для дальнейшего укрепления связей с Арменией, армянским народом, и он станет чаще посещать страну. Пашинян высоко оценил роль Рошблуана в укреплении армяно-французских связей и поблагодарил за проармянскую деятельность, которую он проводит на протяжении многих лет.
Рошблуан поблагодарил премьер-министра за высокую оценку и добавил, что рад получить паспорт Республики Армения, так как является другом армянского народа. Председатель группы дружбы Франция-Арцах сообщил, что это его 33-й визит в Армению и заверил, что продолжит активную деятельность по дальнейшему развитию и укреплению армяно-французских отношений.
Рошблуан отметил, что весной он следил за внутриполитическими событиями в Армении, добавив, что мирный характер революции еще раз доказывает приверженность армянского народа к демократическим ценностям.
Французский политик пожелал правительству во главе с Николом Пашиняном новых успехов и сообщил, что 19 июля он посетит Арцах.
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