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Пашинян: Продажа Белоруссией оружия Азербайджану – большая проблема для наших отношений

Пашинян: Продажа Белоруссией оружия Азербайджану – большая проблема для наших отношений
19 июля 2018 - 12:21 AMT

PanARMENIAN.Net - Продажа белорусскими властями оружия Азербайджану –большая проблема для армяно-белорусских отношений. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью «Еврорадио».

«У нас хорошие отношения (с Белоруссией), но я думаю, что у нас есть большой потенциал, и мы должны его реализовать. Конечно, у нас есть озабоченность по поводу продажи Белоруссией оружия Азербайджану. И это большая проблема для наших отношений. Я об этом говорил с президентом (Белоруссии Александром) Лукашенко. И вы знаете, эта проблема обостряется тем, что Армения и Белоруссия являются военно-политическими партнерами в рамках ОДКБ. Все граждане Армении недовольны по поводу того, что Белоруссия продает оружие Азербайджану», – заявил Пашинян, пишет Belsat.

В апреле стало известно, что Азербайджан решил приобрести белорусские высокоточные ракетные системы залпового огня «Полонез». Ереван выразил недовольство этой сделкой, тем более что Армения и Белоруссия являются членами одной военной организации – ОДКБ.

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Belsat.eu. Никол Пашинян: Продажа Беларусью оружия Азербайджану – большая проблема для наших отношений
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