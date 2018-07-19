Пашинян: Инцидент в селе Паник - провокация против армяно-российских отношений и суверенитета РА
19 июля 2018 - 13:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Инцидент с российскими военнослужащими в армянском селе Паник, произошедший 17 июля, является провокацией против армяно-российских отношений и суверенитета Армении. Об этом заявил во время заседания правительства РА премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Произошедшее в селе Паник является недопустимым инцидентом, я считаю это провокацией против армяно-российских дружественных отношений и суверенитета Армении. Ответственные за инцидент должны быть выявлены и привлечены к ответственности». Еще нужно выявить механизмы расследования инцидента», - заявил Пашинян, пишет Aysor.am.
Премьер добавил, что для расследования должны быть выяснены пункты, касающиеся межгосударственных договоров и законодательства Армении.
«Я знаю, что уже сейчас в полиции готовятся соответствующие материалы, и надеюсь, что дальнейший ход следствия будет результативным», - отметил Пашинян.
Жители села Паник 17 июля услышали звуки выстрелов и взрывов. Спустя время выяснилось, что авторами выстрелов являются военнослужащие 102-й российской военной базы в Гюмри. Командующий 102-ой российской базой, полковник Владимир Елканов представил министру обороны Армении Давиду Тонояну подробности инцидента. По его словам, согласованное с армянской стороной мероприятие было включено в программу боевой готовности базы на 2018 год. Военнослужащие использовали оружие, стреляли и испытывали взрывчатые вещества на территории села Паник. Соответствующие видео распространились в социальных сетях и вызвали возмущение армянских пользователей. Российская сторона принесла официальные извинения.
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