В Израиле приняли закон о национальном еврейском государстве
19 июля 2018 - 12:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Израильский парламент принял конституционный закон о еврейском характере государства, который вызвал бурные протесты представителей арабского меньшинства, усмотревших в нем признаки расизма и угрозу дискриминации.
Документ объявляет Израиль «национальным домом еврейского народа», а евреев — единственным народом, который имеет право на национальное самоопределение в его пределах. Закон провозглашает государственным языком только иврит, оставляя до сих пор формально равнозначному с ним арабскому «особый статус», пишет РИА Новости.
«Это определяющий момент в истории сионизма и Государства Израиль… Мы закрепляем в законе базовый принцип нашего существования: Израиль — это национальное государство еврейского народа, которое уважает индивидуальные права всех своих граждан. На всем Ближнем Востоке только Израиль уважает эти права», — сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Закон получил поддержку 62 из 120 депутатов, против высказались 55, двое воздержались. Голосование шло бурно — под овации правящей коалиции и крики «апартеид» со скамеек парламентариев-арабов, демонстративно рвавших текст документа.
Арабы составляют пятую часть 8-миллионного населения Израиля. Они обладают равными с еврейским большинством гражданскими правами, включая избирательные, но часто жалуются на фактическую дискриминацию. Многие из них ведут борьбу не только за повышение собственного статуса в израильском обществе, но и отстаивают права соплеменников, живущих на оккупированных территориях. На возвращение к своим домам также претендуют миллионы разбросанных по миру палестинцев, в разные годы бежавшие с территории современного Израиля.
Вместе с арабами против законодательной инициативы правого лагеря проголосовали сионистские партии левого и центристского толка.
В законе, помимо прочего, описывается государственная символика Израиля — герб, гимн и флаг, перечислены его праздники и дни поминовения, закреплен официальный статус еврейского календаря, подтверждено право всех евреев на репатриацию и необходимость поддержания связей с диаспорой.
В процессе работы над документом из него были исключены несколько наиболее спорных моментов, в том числе возможность создания чисто еврейских населенных пунктов и идея использования «принципов еврейской традиции» в качестве источника права для судебной системы страны.
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