Рубен Варданян приобрел 50% акций бизнес-сообщества «Атланты»
19 июля 2018 - 15:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Известный бизнесмен, меценат и соучредитель Гуманитарной премии «Аврора» Рубен Варданян стал партнером бизнес-сообщества «Атланты», в рамках партнерства будет создана новая компания. Об этом сам миллионер вместе с основателем «Атлантов» Михаилом Ворониным рассказал на пресс-конференции.
«Это равное партнерство — 50 на 50, я вхожу в бизнес на условиях cash-in», — пояснил Варданян, пишет Forbes.ru.
Точную сумму инвестиций партнеры не раскрывают, но, по словам самого Варданяна, «деньги небольшие», он заинтересован в «клубной» инфраструктуре. Источник, знакомый с условиями сделки, оценил ее в $10 млн. Почти все эти деньги пойдут на развитие инфраструктуры бизнес-сообщества «Атланты», Воронин, по словам Варданяна, получит «небольшую выплату».
Воронин проводит бизнес-форум «Атланты» с 2016 года. Мероприятие посещают видные политики и бизнесмены, например, в 2017 году одним из гостей был Михаил Фридман.
Варданян подчеркнул, что помимо финансирования бизнес-идей в рамках форума он будет делиться с партнером многолетним опытом и деловыми контактами, которые могут быть использованы для укрупнения бизнес-сообщества. Привлеченные средства пойдут на развитие инфраструктуры сообщества и создание новых образовательных продуктов онлайн и оффлайн.
Бизнес-сообщество «Атланты» существует с 2012 года и помимо одноименного бизнес-клуба и форума проводит форум Winning the hearts. Стоимость проведения одного форума «Атланты», по данным организаторов, составляет 150 млн рублей. Доход от проведения складывается из продаж билетов (80%), остальное — спонсорские средства. В 2016 году одним из спонсоров выступила «Альфа Групп».
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