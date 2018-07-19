Путин призвал задуматься о последствиях вхождения Украины и Грузии в НАТО
19 июля 2018 - 16:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия будет реагировать соразмерно на агрессивные шаги со стороны НАТО, тем, кто стремится включить Украину или Грузию в состав альянса, следует подумать о последствиях такой безответственной политики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно. Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить, в том числе, скажем, Украину или Грузию в военную орбиту альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях такой безответственной политики», — сказал Путин на совещании с послами и постоянными представителями РФ, пишет РИА Новости.
Глава российского государства отметил, что основа безопасности в Европе заключается в развитии сотрудничества и доверия.
«Ключ к обеспечению безопасности и стабильности в Европе — именно в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не развертывание у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО, что сейчас и происходит», — заявил он.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Грузия в будущем станет членом альянса.По его словам, это было подтверждено на саммите, организация продолжит подготовку этого процесса. «Мы полностью поддерживаем евроатлантические устремления Грузии, Грузия станет членом НАТО, наши лидеры это вчера подтвердили, мы продолжим работать с вами для подготовки членства», — сказал Столтенберг.
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