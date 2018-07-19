Луис Энрике официально представлен в качестве главного тренера сборной Испании
19 июля 2018 - 17:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Луис Энрике официально представлен в качестве главного тренера сборной Испании по футболу. Презентация проходит в штаб-квартире Королевской футбольной федерации Испании (RFEF) в пригороде Мадрида.
«Я хочу поблагодарить Луиса Энрике за преданность Испании. Я желаю вам удачи», - сказал глава RFEF Луис Рубиалес, которого цитирует официальный аккаунт сборной Испании в Twitter.
Луис Энрике возглавил сборную Испании 9 июля, сменив Фернандо Йерро, который руководил командой на чемпионате мира, где испанцы уступили в матче 1/8 финала сборной России в серии пенальти. Йерро был назначен главным тренером перед чемпионатом мира, пишет «Р-Спорт».
Последним местом работы Луиса Энрике была «Барселона», которую он тренировал с 2014 по 2017 год. Под его руководством «сине-гранатовые» стали двукратными чемпионами Испании, трехкратными обладателями Кубка страны, победителями Лиги чемпионов.
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