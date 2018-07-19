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Mastercard внедрит технологию оплаты с помощью подмигивания

Mastercard внедрит технологию оплаты с помощью подмигивания
19 июля 2018 - 16:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Международная платежная система Mastercard планирует осенью начать тестировать технологию selfie pay, позволяющую оплачивать покупки с помощью подмигивания в видеокамеру любого мобильного устройства. Об этом журналистам рассказал вице-президент по развитию бизнеса и цифровых платежей Mastercard в регионе быстро развивающихся европейских рынков Михаил Федосеев.

«Пилотировать данное решение надеемся в районе ноября этого года, с кредитными организациями», — сказал Федосеев. Массовое внедрение технологии в мире планируется на начало 2019 года, добавил он, пишут «Ведомости».

Федосеев подчеркнул, что технология может быть интегрирована в любое приложение, в котором человек может совершать покупки или иные финансовые операции.

Для того чтобы начать пользоваться этой функцией, клиенты Mastercard должны будут оставить селфи с морганием в соответствующем приложении, рассказал Федосеев. При последующих покупках будет включаться режим видеокамеры, в котором нужно будет просто моргнуть и тем самым подтвердить личность, пояснил он.

Ранее платежные системы Visa и MasterCard начали тестировать технологию встраивания в банковскую карту сканера отпечатков пальцев. По их мнению, она значительно повысит безопасность платежей и сократит количество мошенничеств в магазинах, когда для оплаты товаров используются краденые карты.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Mastercard осенью протестирует технологию оплаты с помощью подмигивания
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