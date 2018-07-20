Первый вице-премьер РА: Досрочные парламентские выборы в Армении состоятся до апреля 2019 года
20 июля 2018 - 13:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Нынешний парламент Армении не отражает реальных настроений общества, поэтому до апреля 2019 года будут проведены досрочные парламентские выборы. Об этом заявил в Вашингтоне первый заместитель премьер-министра РА Арарат Мирзоян, который в эти дни встретился с американскими законодателями и руководителями стратегических центров Вашингтона.
19 июля вице-премьер Мирзоян встретился с сопредседателем Комиссии Палаты представителей по партнерству в области демократии – House Democracy Partnership (HDP), республиканским конгрессменом Питером Роскамом, передает радиостанция «Голос Америки».
В ходе встречи заместитель премьер-министра представил текущую ситуацию в Армении и проводимые реформы, подчеркнув, что новые власти ведут страну по пути демократии, защиты прав человека и установлению свободной конкурентной экономики. Представляя текущую политическую ситуацию в Армении, Мирзоян отметил, что нынешний парламент Армении не отражает реальных настроений общества, поэтому до апреля будут проведены досрочные парламентские выборы.
В этом смысле заместитель премьера подчеркнул важность сотрудничества с американской стороной и помощи США, включая предоставление технической помощи.
Конгрессмен Роскам поприветствовал Мирзояна и представил главную миссию возглавляемой им комиссии.
«Это специальная двухпартийная комиссия. Мы сотрудничаем со многими странами мира – с нашими партнерами, как посредством парламентских контактов, так и путем диалога с членами отдельного парламента»,- сказал конгрессмен.
По его словам, выборы важны, но важны также события, происходящие в период между выборами.
Армянская делегация во главе с первым заместителем премьер-министра Араратом Мирзояном 15 июля отправилась в Нью-Йорк.
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