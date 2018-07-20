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Самолет Beluga XL для негабаритных грузов совершил первый полет

Самолет Beluga XL для негабаритных грузов совершил первый полет
20 июля 2018 - 10:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Грузовой самолет Beluga XL, разработанный европейским авиастроительным концерном специально для перевозки негабаритных грузов, 19 июля совершил первый полет. Согласно сообщению концерна, продолжительность первого полета самолета составила 4 часа 11 минут. Состоявшиеся проверки признаны полностью успешными.

Первый полет BelugaXL состоялся в Тулузе на юго-западе Франции. Теперь самолет должен будет пройти программу испытаний и налетать 600 часов, чтобы получить сертификат типа и допуск к регулярным полетам. В общей сложности программа летных испытаний и сертификации самолета займет около десяти месяцев, пишет N+1.

Проект нового грузового самолета стартовал в ноябре 2014 года. В основу Beluga XL положен лайнер A330-200. Новый самолет сможет перевозить грузы массой до 53 тонн. Длина Beluga XL составляет 63,1 метра, размах крыла — 60,3 метра, а высота — 18,9 метра при максимальной взлетной массе 227 тонн. Самолет сможет выполнять полеты на расстояние до четырех тысяч километров при полной загрузке.

Airbus намерен перевозить новыми самолетами крылья пассажирских лайнеров A350 XWB. В один такой самолет поместятся две полностью собранные консоли крыла. В настоящее время концерну принадлежат пять грузовых самолетов Beluga, построенных в 1992-1999 годах на базе лайнера A300. Эти самолеты могут перевозить только по одной консоли крыла A350 XWB.

Photo: A. Tchaikovski / Airbus
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Nplus1.ru: Европейский самолет для негабаритных грузов совершил первый полет
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