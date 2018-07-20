В Турции по делу об убийстве посла России арестовали бывшего полицейского
20 июля 2018 - 11:20 AMT
PanARMENIAN.Net - В Турции в ходе расследования убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова арестован бывший полицейский. Имя и должность задержанного не называются.
Подозреваемый был задержан в турецкой столице, на допросе он отверг все обвинения в свой адрес, пишут «Ведомости» со ссылкой на турецкое агентство «Анадолу».
Экс-сотрудник правоохранительных органов признан виновным в участии в деятельности террористической организации.
Карлов был застрелен в декабре 2016 г. во время выступления на открытии выставки «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства в столице Турции. Посол умер на месте от полученных ранений. Нападавший был убит полицией.
В ходе расследования убийства Карлова ранее были арестованы семь человек, в том числе турецкий медиамагнат — генеральный директор группы Guru Хайреддин Айдынбаш, а также организатор выставки, на которой был убит посол, Мустафа Тимур Озкан.
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