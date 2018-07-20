В Турции журналистку оппозиционной газеты приговорили к заключению
20 июля 2018 - 11:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Сотрудница турецкой оппозиционной газеты Cumhuriyet Канан Коскун приговорена к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Суд в Стамбуле 19 июля признал ее виновной в создании угрозы представителям органов юстиции.
В своем репортаже о процессе по делу адвокатов, которые защищали двух политических активистов, объявивших голодовку, Коскун обнародовала имена прокурора и свидетелей, что, по мнению суда, создало опасность для их жизни, пишет Deutsche Welle.
По данным Cumhuriyet и международной правозащитной организации Amnesty International, Коскун была приговорена за то, что она, по мнению суда, «превратила в мишень» человека, «ответственного за борьбу с терроризмом».
«Это очередной приговор против свободы прессы», - написал в своем микроблоге Twitter депутат парламента от оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Сезгин Танрикулу.
В апреле суд в Турции приговорил 15 сотрудников Cumhuriyet к лишению свободы на сроки от 2,5 до 8 лет. Они были признаны виновными в «поддержке террористических организаций».
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