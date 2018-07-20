WhatsApp ограничит пересылку сообщений сразу в несколько чатов

PanARMENIAN.Net - Мессенджер WhatsApp вводит ограничение на пересылку сообщений сразу в несколько чатов. Об этом говорится в блоге сервиса.

Ограничение коснется всех пользователей мессенджера, но в большей степени жителей Индии.

«Сегодня мы начинаем тестировать ограничение на пересылку сообщений, которое будет применяться ко всем, кто использует WhatsApp. В Индии, где люди пересылают больше сообщений, фотографий и видео, чем в любой другой стране мира, мы также протестируем нижний предел (пересылки сообщений) в пять чатов сразу и уберем кнопку быстрой переотправки сообщений», — говорится в блоге.

В компании отметили, что эти изменения позволят «сохранить WhatsApp» таким, каким он был разработан — приложением для личных сообщений, пишут «Ведомости».

Ранее WhatsApp начал помечать пересланные сообщения. «Благодаря этой отметке вы сможете понять, было ли отправленное вам сообщение действительно написано вашим другом или родственником, или они переслали вам сообщение, написанное кем-то другим», — пояснила компания.

Эти изменения были приняты после резкой критики со стороны властей Индии. Причиной стала волна насилия, которая прокатилась по стране после распространенных через WhatsApp слухов.

Так, в начале июля толпа индусов устроила самосуд в штате Махараштра, убив пятерых человек, которые якобы были причастны к торговле детьми. Информация об их виновности распространилась в WhatsApp путем пересылки сообщений друг другу.

После этого правительство Индии обратилось к компании Facebook, которая владеет мессенджером WhatsApp, с требованием принять меры против распространения провокационной информации. Власти страны потребовали, чтобы распространение таких сведений немедленно останавливалось с применением соответствующих технологий.