Глава МИД Армении обсудил с заместителем генсека ООН карабахское урегулирование
20 июля 2018 - 12:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 19 июля в Нью-Йорке встретился с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
Мнацаканян представил подходы и приоритеты армянской стороны в вопросе урегулирования карабахского конфликта, а также итоги состоявшейся в Брюсселе ознакомительной встречи с главой МИД Азербайджана.
Глава армянского внешнеполитического ведомства придал важность налаженному с ООН в различных сферах эффективному взаимодействию, подчеркнув готовность нового правительства Армении к дальнейшему углублению и расширению его повестки совместными усилиями.
По просьбе заместителя генсека ООН Мнацаканян представил произошедшие в Армении внутриполитические процессы и приоритеты программы нового правительства. Министр подчеркнул, что правительство на основе данного ему народом широкого мандата решительно настроено продолжить в стране процесс реформ, направленных на обеспечение верховенства закона, правосудия, равных возможностей в экономической и социальной сферах, на борьбу с коррупцией.
В контексте работы по проведению внеочередных выборов глава МИД Армении отметил важность активного и эффективного сотрудничества с международными партнерами, в том числе с ПРООН и другими структурами ООН.
Армянская делегация во главе с первым заместителем премьер-министра Араратом Мирзояном 15 июля отправилась в Нью-Йорк. В составе армянской делегации в Нью-Йорк отправился также глава МИД РА Зограб Мнацаканян.
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Кроме того, они пообщались с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини
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На встрече обсуждались обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск и широкий круг вопросов, связанных с безопасностью Арцаха.
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