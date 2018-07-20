Пашинян - о звонках пранкеров от его лица: Помимо юмора, я вижу в этом и политический подтекст
20 июля 2018 - 13:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал звонки российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров) от его лица европейским чиновникам. На пресс-конференции 20 июля Пашинян отметил, что видит в этих звонках, кроме юмора, еще и политический подтекст.
«В целом, помимо юмора, я вижу в этом (в звонках пранкеров) стремление выяснить некое политическое содержание. Думаю, авторы этих звонком пытаются также посредством этих бесед выяснить, например, в какой мере Евросоюз содействовал революционному процессу в Армении. Я надеюсь, они закончили выяснять»,- отметил премьер.
Российские пранкеры Лексус и Вован звонили от лица Пашиняна главе Еврокомиссии Жаном-Клоду Юнкеру. Обсудили с ним международную обстановку, а также пригласили его на шашлыки в Ереван. Кроме того, они пообщались с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини. До этого пранкеры от имени Пашиняна разыграли генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера. Ранее Вован и Лексус позвонили от его имени главе МИД Великобритании Борису Джонсону. Они обсудили с Джонсоном причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, поездку журналиста Ксении Собчак в Лондон и секретный антидот президента Украины Петра Порошенко под названием «Опохмел».
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Кроме того, они пообщались с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини
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