// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Пашинян - о звонках пранкеров от его лица: Помимо юмора, я вижу в этом и политический подтекст

Пашинян - о звонках пранкеров от его лица: Помимо юмора, я вижу в этом и политический подтекст
20 июля 2018 - 13:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал звонки российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров) от его лица европейским чиновникам. На пресс-конференции 20 июля Пашинян отметил, что видит в этих звонках, кроме юмора, еще и политический подтекст.

«В целом, помимо юмора, я вижу в этом (в звонках пранкеров) стремление выяснить некое политическое содержание. Думаю, авторы этих звонком пытаются также посредством этих бесед выяснить, например, в какой мере Евросоюз содействовал революционному процессу в Армении. Я надеюсь, они закончили выяснять»,- отметил премьер.

Российские пранкеры Лексус и Вован звонили от лица Пашиняна главе Еврокомиссии Жаном-Клоду Юнкеру. Обсудили с ним международную обстановку, а также пригласили его на шашлыки в Ереван. Кроме того, они пообщались с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини. До этого пранкеры от имени Пашиняна разыграли генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера. Ранее Вован и Лексус позвонили от его имени главе МИД Великобритании Борису Джонсону. Они обсудили с Джонсоном причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, поездку журналиста Ксении Собчак в Лондон и секретный антидот президента Украины Петра Порошенко под названием «Опохмел».

 Самое значимое
Российские пранкеры от лица Пашиняна пригласили Юнкера на шашлыки в ЕреванРоссийские пранкеры от лица Пашиняна пригласили Юнкера на шашлыки в Ереван
Кроме того, они пообщались с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини
Пашинян: Военно-политическая ситуация напряжена, нужно быть готовыми к любой провокации со стороны БакуПашинян: Военно-политическая ситуация напряжена, нужно быть готовыми к любой провокации со стороны Баку
По его словам, Баку ведет себя агрессивно в заявлениях, жестикуляциях, поведении на границе
Глава Минобороны Арцаха и секретарь Совбеза Армении обсудили обстановку на карабахской передовойГлава Минобороны Арцаха и секретарь Совбеза Армении обсудили обстановку на карабахской передовой
На встрече обсуждались обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск и широкий круг вопросов, связанных с безопасностью Арцаха.
Первая встреча Мнацаканяна и Мамедъярова: Глава МИД РА подчеркнул, что переговоры не имеют альтернативыПервая встреча Мнацаканяна и Мамедъярова: Глава МИД РА подчеркнул, что переговоры не имеют альтернативы
Сопредседатели представили свои предстоящие планы министрам иностранных дел Армении и Азербайджана
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Пашинян: Армения хочет получать российский газ по более низкой цене
В Баку опять перепутали флаги Армении и Колумбии
Багдасаров - Жириновскому: Савельева нужно изгнать из ЛДПР за заявления в Азербайджане
Баку начал преследование посетившего Азербайджан блогера-армянина из Белоруссии
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Турция и Нидерланды договорились о нормализации дипотношений Отмечается, что министры иностранных дел Турции и Нидерландов Мевлют Чавушоглу и Стеф Блок в ходе телефонного звонка договорились вновь направить послов в Анкару и Гаагу
Международный олимпийский комитет готов принять Россию обратно Бах отметил готовность Москвы «перевернуть страницу»
«Милану» вернули право участия в еврокубках Клуб подал апелляцию на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который дисквалифицировал его на год за нарушение правил финансового fair play
Глава Минобороны Армении и посол Сирии обсудили помощь армянской общине со стороны РА Посол представил министру обороны военную и экономическую ситуацию в Сирии