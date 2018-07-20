Пашинян заявил о готовности к переговорам с Алиевым
20 июля 2018 - 15:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов к переговорам по карабахскому урегулированию с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом заявил 20 июля на пресс-конференции Пашинян.
«На состоявшейся в мае в Степанакерте пресс-конференции я заявил, что мы готовы вести переговоры с Азербайджаном. Я готов вести переговоры с президентом Азербайджана. И сейчас это говорим. И есть материал для переговоров. И мы должны полностью ознакомиться с этими материалами, проанализировать, и мы находимся на этом этапе»,- отметил Пашинян.
Коснувшись участия Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) в переговорном процессе, Пашинян заявил, что без участия Арцаха окончательное решение карабахской проблемы невозможно. Он отметил, что эта формула зафиксирована в позициях глав стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые отражены в заявлениях либо рабочих документах.
«То есть во всех рабочих документах зафиксировано, что в окончательной стадии урегулирования карабахского конфликта Арцах должен быть полноценно вовлечен в процесс», - подчеркнул премьер.
«Должна быть сформирована определенная атмосфера доверия, чтобы достичь урегулирования проблемы. Соответственно мы готовы прилагать усилия, чтобы эта атмосфера для урегулирования сформировалась»,- добавил Пашинян.
Премьер заявил ранее, что такой вариант урегулирования карабахского конфликта, который не будет приемлемым для народа, исключен.«В Армении не может быть такого правительства, которое таким образом решит вопрос, даже если захочет»,- заявил премьер, добавив, что тем более подобного быть не может при новых властях.
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На встрече обсуждались обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск и широкий круг вопросов, связанных с безопасностью Арцаха.
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