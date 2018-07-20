Пашинян: Неприемлемое для народа решение карабахского конфликта исключено
20 июля 2018 - 14:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Такой вариант урегулирования карабахского конфликта, который не будет приемлемым для народа, исключен. Об этом заявил 20 июля на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«В Армении не может быть такого правительства, которое таким образом решит вопрос, даже если захочет»,- заявил премьер, добавив, что тем более подобного быть не может при новых властях.
«Когда мы говорим о взаимных уступках, это означает, что есть две стороны, готовых к определенным компромиссам. Я хочу понять, почему мы хотим обсудить нашу готовность идти на взаимные уступки, когда очевидно, что Азербайджан не готов идти на компромисс.Когда мы получим послание, что Азербайджан склонен к уступкам, тогда обсудим на национальном уровне, каков предел уступок для нас», - отметил Пашинян.
Он отметил, что недавно встречался с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном по инициативе последнего. По словам премьера, карабахской конфликт был основной темой беседы, внутриполитические вопросы не обсуждались.
Пашинян добавил, что Тер-Петросян хотел сообщить ему определенную информацию по Карабаху.
«Однако в переданной им информации не было данных, которыми я бы не владел»,- добавил Пашинян.
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