Пашинян: Неприемлемое для народа решение карабахского конфликта исключено

PanARMENIAN.Net - Такой вариант урегулирования карабахского конфликта, который не будет приемлемым для народа, исключен. Об этом заявил 20 июля на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В Армении не может быть такого правительства, которое таким образом решит вопрос, даже если захочет»,- заявил премьер, добавив, что тем более подобного быть не может при новых властях.

«Когда мы говорим о взаимных уступках, это означает, что есть две стороны, готовых к определенным компромиссам. Я хочу понять, почему мы хотим обсудить нашу готовность идти на взаимные уступки, когда очевидно, что Азербайджан не готов идти на компромисс.Когда мы получим послание, что Азербайджан склонен к уступкам, тогда обсудим на национальном уровне, каков предел уступок для нас», - отметил Пашинян.

Он отметил, что недавно встречался с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном по инициативе последнего. По словам премьера, карабахской конфликт был основной темой беседы, внутриполитические вопросы не обсуждались.

Пашинян добавил, что Тер-Петросян хотел сообщить ему определенную информацию по Карабаху.

«Однако в переданной им информации не было данных, которыми я бы не владел»,- добавил Пашинян.

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