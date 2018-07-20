В Армении экономическая активность в июне увеличилась на 9,6%

PanARMENIAN.Net - В июне показатель экономической активности в Армении увеличился на 9,6% по сравнению с тем же месяцем 2017 года.По данным Национальной статистической службы, за отчетный период объем промышленного производства увеличился на 5,6%.

В июне 2018 года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 14%, строительства - на 4,2%, а услуг - на 21,2% по сравнению с июнем 2017 года.

Производство электроэнергии увеличилось на 10,9%, экспорт - на 6,7%, имспорт - на 20,8%.

За тот же период средняя месячная номинальная заработная плата снизилась на 6%.