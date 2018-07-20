Глава Минобороны Армении и посол Сирии обсудили помощь армянской общине со стороны РА

PanARMENIAN.Net - Министр обороны Армении Давид Тоноян 20 июля принял чрезвычайного и полномочного посла Сирийской Арабской Республики в Армении Мухаммада Ахмада Хадж Ибрагима. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Посол представил министру обороны военную и экономическую ситуацию в Сирии. Мухаммад Ахмад Хадж Ибрагим выразил признательность армянской стороне за направленную народу Сирии очередную партию гуманитарной помощи.

В свою очередь министр обороны выразил надежду на скорейшее восстановление нормальной жизни в Сирии и отметил, что Армения продолжит процесс поэтапного предоставления помощи дружественному сирийскому народу.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся армянской общины Сирии, а также возможных форм оказания содействия общине со стороны Армении.

Состоялся обмен мнениями вокруг региональных и международных вопросов безопасности.

Ранее Армения отправила более 30 тонн гумпомощи в Сирию. Армяно-Российским центром гуманитарного реагирования в Сирию были доставлены гречневая и рисовая крупы, растительное масло, а также предметы первой необходимости.