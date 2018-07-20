Глава Минобороны Армении и посол Сирии обсудили помощь армянской общине со стороны РА
20 июля 2018 - 18:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр обороны Армении Давид Тоноян 20 июля принял чрезвычайного и полномочного посла Сирийской Арабской Республики в Армении Мухаммада Ахмада Хадж Ибрагима. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.
Посол представил министру обороны военную и экономическую ситуацию в Сирии. Мухаммад Ахмад Хадж Ибрагим выразил признательность армянской стороне за направленную народу Сирии очередную партию гуманитарной помощи.
В свою очередь министр обороны выразил надежду на скорейшее восстановление нормальной жизни в Сирии и отметил, что Армения продолжит процесс поэтапного предоставления помощи дружественному сирийскому народу.
В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся армянской общины Сирии, а также возможных форм оказания содействия общине со стороны Армении.
Состоялся обмен мнениями вокруг региональных и международных вопросов безопасности.
Ранее Армения отправила более 30 тонн гумпомощи в Сирию. Армяно-Российским центром гуманитарного реагирования в Сирию были доставлены гречневая и рисовая крупы, растительное масло, а также предметы первой необходимости.
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