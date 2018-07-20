«Милану» вернули право участия в еврокубках
20 июля 2018 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение об отстранении итальянского футбольного клуба «Милан» от участия в еврокубках.
Клуб подал апелляцию на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который дисквалифицировал его на год за нарушение правил финансового fair play. CAS, выслушав доводы итальянской стороны и рассуждения о соблюдении правил «Интером», ПСЖ и «Манчестер Сити», решил вернуть «Милан» в Лигу Европы, пишет Lenta.ru.
27 июня сообщалось, что «россонери» нарушили условие безубыточности, которое является основным в финансовом fair play, из-за чего УЕФА отстранила их на год от участия в еврокубках. Также сообщалось, что «Милану», помимо дисквалификации, грозит штраф в размере 30 миллионов евро.
В сезоне-2017/2018 клуб занял шестое место в серии А.
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