«Милану» вернули право участия в еврокубках

PanARMENIAN.Net - Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение об отстранении итальянского футбольного клуба «Милан» от участия в еврокубках.

Клуб подал апелляцию на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который дисквалифицировал его на год за нарушение правил финансового fair play. CAS, выслушав доводы итальянской стороны и рассуждения о соблюдении правил «Интером», ПСЖ и «Манчестер Сити», решил вернуть «Милан» в Лигу Европы, пишет Lenta.ru.

27 июня сообщалось, что «россонери» нарушили условие безубыточности, которое является основным в финансовом fair play, из-за чего УЕФА отстранила их на год от участия в еврокубках. Также сообщалось, что «Милану», помимо дисквалификации, грозит штраф в размере 30 миллионов евро.

В сезоне-2017/2018 клуб занял шестое место в серии А.